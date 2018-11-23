Öğle Bülteni

Günün nemli gelişmelerini sizler için derledik. Kreşte akılalmaz olay
Ankara'da vicdansız bakıcı, susturmaya çalıştığı küçük çocuğun ağzını kapatarak nefessiz bıraktı.
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16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26'sı muvazzaf asker 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Geri manevra yaparken otopark görevlisine çarptı
Konya'da, cadde kenarındaki bir otoparktan geri manevra yapan otomobil, otopark görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otopark görevlisi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
Ankara