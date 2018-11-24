Öğle Bülteni

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. MHP üç büyükşehirde aday çıkarmayacakMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin belediye ve il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, MHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıkladı....Öğretmenler Anıtkabir'deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.Ankara'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir'di. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi....81 ilde uygulama: 973 kişi yakalandıYurt genelinde, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan uygulamada arama kaydı bulunan 973 şahıs yakalandı....İstanbul'da PKK operasyonu: 12 gözaltıİstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 12 hücre üyesi yakalandı.(İHA)