Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Zillet ittifakı hıyanet içindedir" Antalya
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Zillet ittifakı yerli ve milli olmadığından iradesi rehinlidir. Milli gerçeklere yanlı ve şaşı bakmayı siyaset sanacak kadar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir" dedi.
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6 ilde terör operasyonu: 42 gözaltı Van
- 6 ilde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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Ölüm teğet geçti Amsterdam
- Hollanda
'da bisikletli şahsın dikkatsizliği az daha faciayla bitiyordu.
(İHA)
Milliyetçi Hareket Partisi,Antalya
25 Kasım 2018 Pazar 12:21