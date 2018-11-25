25 Kasım 2018, 12:21
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Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Zillet ittifakı hıyanet içindedir"

Antalya - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakı yerli ve milli olmadığından iradesi rehinlidir. Milli gerçeklere yanlı ve şaşı bakmayı siyaset sanacak kadar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir" dedi.



6 ilde terör operasyonu: 42 gözaltı

Van - 6 ilde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Ölüm teğet geçti

Amsterdam - Hollanda'da bisikletli şahsın dikkatsizliği az daha faciayla bitiyordu.

(İHA) Milliyetçi Hareket Partisi,Antalya
25 Kasım 2018 Pazar 12:21