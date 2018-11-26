26 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

18 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil, 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu bildirildi.



Alkollü sürücü dehşeti: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Giresun - Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin arasına daldı. Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

(İHA) İçişleri Bakanlığı,Ankara,Polis
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06