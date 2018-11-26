Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
18 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- İçişleri Bakanlığı
, iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil, 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu bildirildi.
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Alkollü sürücü dehşeti: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Giresun
- Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin arasına daldı. Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı,Ankara,Polis
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06