27 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Kuzey Irak'a hava harekatı

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya - Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Aksaray'da park kavgası: 10 yaralı, 10 gözaltı

Aksaray - Park meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

(İHA)
27 Kasım 2018 Salı 12:06