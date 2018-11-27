Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı Ankara
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kuzey Irak
'a hava harekatı
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
… Konya
'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya - Beyşehir
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
… Aksaray
'da park kavgası: 10 yaralı, 10 gözaltı
Aksaray - Park meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
(İHA)