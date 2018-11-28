Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İslam ülkelerine tarihi çağrı İstanbul
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1. Dünya Savaşı ile yapılan dizaynın İslam ülkelerini kan gölüne çevirdiğini vurgulayarak, "Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz" dedi.
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19 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
… Ankara
'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara - Yenimahalle
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
… Cam
yığını işçilerin üzerine devrildi
San Ignacio - Cam yığını işçilerin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:06