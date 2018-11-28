28 Kasım 2018, 12:06
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Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İslam ülkelerine tarihi çağrı

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı ile yapılan dizaynın İslam ülkelerini kan gölüne çevirdiğini vurgulayarak, "Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz" dedi.



19 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara - Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı



Cam yığını işçilerin üzerine devrildi

San Ignacio - Cam yığını işçilerin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.

(İHA) Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:06