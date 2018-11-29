29 Kasım 2018, 12:11
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Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan- Trump görüşmesi bugün

Ankara - Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu. İki lider bugün saat 22.00'de bir araya gelecek.



Derbinin hakemi belli oldu

İstanbul - Derbinin hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek.



Piyasa değeri 7 milyon 140 bin lira

Van - Kapıköy Sınır Kapısına gelen İran uyruklu şahsa ait araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi.

(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 12:11