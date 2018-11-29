Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan- Trump
görüşmesi bugün Ankara
- Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu. İki lider bugün saat 22.00'de bir araya gelecek.
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Derbinin hakemi belli oldu İstanbul
- Derbinin hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray
maçını Cüneyt Çakır
yönetecek.
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Piyasa değeri 7 milyon 140 bin lira Van
- Kapıköy
Sınır Kapısına gelen İran
uyruklu şahsa ait araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi.
(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 12:11