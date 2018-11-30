Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Yalova
'da deprem: İstanbul
'da da hissedildi
Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
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Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Geçici dış ticaret verilerine göre ekimde ihracat yüzde 13 arttı, ithalat yüzde 23,8 azaldı.
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İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın
İstanbul Şişli
'de 17 katlı bir iş merkezinin yedinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanlardan dolayı içeride mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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İstanbul'da hırsızların ölümüne kaçışı kamerada
İstanbul Kartal
'da bir iş yerine minibüsle güpegündüz soyguna gelen hırsızlar, bu kez faka bastı. Güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine araçla kaçmaya çalışan hırsızlar, önce demir kapıya ardından da otomobile çarparak içeriden güçlükle çıktı.
(İHA)