Öğle Bülteni

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İhracatta yeni rekor Ankara
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen ay itibarıyla ihracatımız 15,5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştı" dedi.
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Baba Bush hayatını kaybetti Washington
- Eski ABD
Başkanı George H.W. Bush, 94 yaşında yaşamını yitirdi.
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Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Konya
- Konya'nın Ereğli
ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Aracın çarptığı alkollü şahıs tedaviyi reddetti
Ankara - Ankara'da ticari taksinin çarptığı kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen şahıs, tedavi olmayı reddetti.
(İHA)
Ruhsar Pekcan,İhracat,Ankara
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:01