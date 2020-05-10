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Oğlu Almanya'daki anneye polisten şarkılı kutlama

Oğlu Almanya'daki anneye polisten şarkılı kutlamaYalova'da, oğlunun Almanya'da olması nedeniyle Anneler Günü'nü yalnız geçiren Fethiye Atak'a (66), polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı.

10.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:46
Oğlu Almanya'daki anneye polisten şarkılı kutlama
Yalova'da, oğlunun Almanya'da olması nedeniyle Anneler Günü'nü yalnız geçiren Fethiye Atak'a (66), polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı. Polis memuru İbrahim Vatansever'in söylediği şarkı ise Atak'ı duygulandırdı.
Yalova'da yaşayan Fethiye Atak'ın Almanya'daki oğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasağı nedeniyle annesinin yanına gelemedi. Anneler Günü'nü yalnız geçiren Atak'a, polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı. Ellerinde balonlar ve pastayla Atak'ın evinin önüne gelen polis ekibi ve komşular, Anneler Günü'nü kutladı. Polis memuru İbrahim Vatansever ise Atak için şarkı söyledi. Sürpriz karşısında duygulanan Fethiye Atak, organizasyonu hazırlayanlara teşekkür etti.
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Oğlu Almanya’daki anneye polisten şarkılı kutlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Almanya, Polis, Güncel, Haber

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