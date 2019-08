Oğlu Anılcan Tanrıyar'ı evlendiren Can Tanrıyar kimdir?

Bir dönem Petek Dinçöz ile olan evliliği ile sık sık gündeme gelen yapımcı Can Tanrıyar, oğlu Anılcan Tanrıyar'ı evlendirdi. Baba ve oğulun düğündeki görüntüleri sosyal medyada da günün konusu olurken, Anılcan Tanrıyar ile Can Tanrıyar'ın hayatı merak ediliyor. Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli?

CAN TANRIYAR KİMDİR?

Aslen Dersim Pülümür'lü olan Tanrıyar, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşında babasının iş yerinde çalışmaya başladı ve İstanbul Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

MİLLİ HENTBOL TAKIMINDA OYNADI

Can Tanrıyar, eğitim döneminden itibaren Ud çalmaya başladı. Türk Milli Hentbol takımında oynadı. Milli hentbolcu olan Tanrıyar, gazeteciliğe Milliyet Gazetesinde muhabir olarak adım attı. Koyu Fenerbahçeli'dir. Televole programının yapımcılığını üstlendi ve uzun süre Uçankuş adlı magazin programını yaptı. Ayrıca otuza yakın bestesi bulunuyor.

PETEK DİNÇÖZ İLE EVLENDİ

Ünlü sunucu, 1988 yılında Şafak Demircioğlu ile evlendi ve bu birliktelikten Oğulcan ve Anılcan adında 2 oğlu vardır. Evlilikleri 2000 senesinde boşandı. Daha sonra 2008 yılında Petek Dinçöz ile evlendi ve 2010 yılında boşandı.