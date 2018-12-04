Oğlu Banyodayken Duşakabin Camı Patlayan Ece Erken, Korkudan Sinir Krizi Geçirdi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, oğlu banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Oğlu banyodayken camın patladığını söyleyen Erken, "Bunun hesabını ödeyecekler" dedi.

"YA EYMEN'E BİR ŞEY OLSAYDI?"

Ece Erken, akşam saatlerinde Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Videoda evindeki banyoyu çeken Ece Erken adeta çılgına döndü. Oğlu Eymen banyodayken bir anda duşakabin camının patladığını söyleyen Erken, " Bunu kim açıklar! Ya Eymen'e bir şey olsaydı?" diyerek ağlamamak için kendini zor tuttu.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Yaşadığı kötü olay karşısında sinir krizi geçirdiğini söyleyen Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla şu sözlerle sitem etti: "Gelen tüm mesajlara ve telefonları gördüm ama sesim sinirden kısıldı, açamıyorum teşekkür ederim. Gerçekten sinir krizi geçirdim, çok şükür kimse zarar görmedi ama oğlumun banyoya girdiği sırada olması, olabilecekler ihtimali beni nasıl yordu ve üzdü anlatamam. Allah kimsenin başına vermesin.

"YANLIŞ KİŞİLERE GÜVENİP ZARARLI ÇIKMAKTAN YORULDUM"

Evimin çok uzun yıllardır (Eymen yokken de) hem erkeği hem kadınıyım. İlk kez bugün 'yoruldum' dedim. Yanlış kişilere güvenmekten, zararlı çıkmaktan iyi niyetten yoruldum. Her şeye rağmen bugün yine şükrettim. Allah hepimizi beterinden korusun."