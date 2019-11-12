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Oğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, Gülsem M.'nin (75) evinden içinde 12 bin lira olan çelik kasanın çalınmasıyla ilgili oğlu, gelini ve yeğeni gözaltına alındı.

12.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:03Oğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldı

DENİZLİ'nin ilçesinde, Gülsem M.'nin (75) evinden içinde 12 bin lira olan çelik kasanın çalınmasıyla ilgili oğlu, gelini ve yeğeni gözaltına alındı. İfadelerinde kasayı çaldıklarını kabul eden 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Kasadaki para ise kadına teslim edildi.

Kale'ye bağlı Habibler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülsem M.'nin evindeki çelik kasa, cuma günü çalındı. İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çelik kasayı Gülsüm M.'nin oğlu Turgut M. (45), gelini Serpil M. (40) ile yeğeni Ali M.'nin (42) çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 3 kişi, dün yakalanarak, gözaltına alındı. 3 kişinin, ifadelerinde birlikte pencereden eve girdiklerini, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki çelik kasayı yine pencereden çıkarıp, otomobile yükledikten sonra köyden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Hırsızlık olayının ardından çelik kasayı Tavas ilçesinin Çalıköy Baraj Göleti'ne götüren 3 kişinin, burada parçaladıktan sonra içindeki 12 bin lirayı aldıklarını ve kasayı da suya attıkları da yine ifadede ortaya çıktı. Ayrıca Turgut M.'nin ifadesinde, otomobil almak için annesinden para istediğini ancak vermeyince olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, çelik kasanın baraj göletinden çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Baraj göletine giden itfaiyenin balık adamları, çelik kasayı gölette yaklaşık 5 metre derinlikte buldu. Vince bağlanan çelik kasa, göletten çıkarıldıktan sonra jandarma aracına yüklenip, karakola götürüldü.

Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sorguları tamamlanan 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Ali M.'nin kasayı parçalayıp, içinden aldığı 12 bin lira ise üzerinde bulundu.

Para, Gülsüm M.'ye jandarma tarafından teslim edildi.



Habipler, Jandarma, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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