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Yargılanan oğlu için hakimliği bırakan anne, avukatlık yapmaya başladı

Uşak'ta hakimliği bırakan Aynur Göçmen, çeşitli suçlardan yargılanan oğlunu savunabilmek için avukatlık yapmaya başladı.

21.10.2019 10:18

Babası savcı, annesi hakim olan Görkem Sertaç Göçmen, art arda işlediği suçlar nedeniyle tutuklu yargılanıyor. Anne Aynur Göçmen oğlunu savunabilmek için hakimliği bırakarak avukatlığa başladı.

EVDEN KAFEYE ATEŞ ETMİŞTİ

Uşak Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve eski hakim, avukat Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, iddiaya göre 6 Eylül 2017'de kız arkadaşı A.A. ile Ataköy'de bir parkta tartışırken kendisine bakan yandaki kafenin işletmecisi ve çalışanlarıyla tartışmış, darp edildikten sonra da kafenin karşısında bulunan lojmana giderek 6. kattaki evinden kafeye doğru silahla ateş etmişti. Parktaki Abdülhamit Pahıl seken saçmayla hafif yaralandı.

1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Karşılıklı şikayet üzerine Göçmen ve işletmeci Arif Özet ile çalışanı Emre Peker hakkında dava açıldı. Her 3'ü de de para cezası aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, haziranda yeni bir iddianame hazırladı ve Görkem Sertaç Göçmen için bu kez "basit yaralama"dan 1.5 yıla kadar hapis istedi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Görkem Sertaç Göçmen, eski nişanlısının yanında hakarete uğrayıp darp edildiğini ve öfkeyle lojmana giderek iki el ateş ettiğini ancak yaralama kastıyla harekete etmediğini savundu.

ANNESİ, HAKİMLİĞİ BIRAKTI

Duruşmada sanığı, hakimliği bırakıp avukatlığa başlayan annesi Aynur Göçmen savundu. Avukat Aynur Göçmen, yapılan haberlerde sanığın masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığını ve bu haberlerle müvekkilin kişisel haklarının zedelendiğini belirtti. Göçmen, bu nedenle duruşmaların basına kapalı yapılmasını talep etti. Hakim, talebi reddetti. Avukat Aynur Göçmen, müvekkilinin 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Abdülhamit Pahıl'a yönelik eyleminden cezalandırıldığını, başka bir yaralama suçundan ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirtti. Hakim, dosyanın incelenmesi için kendi mahkemelerine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

YAYALARI EZMİŞTİ

Görkem Sertaç Göçmen, geçen yıl Bakırköy'de kullandığı aracı yayaların üzerine sürerek 6 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Göçmen, 2017'de ise yine aynı ilçede bir üniversite öğrencisini bıçakla yaralama suçundan yargılanmaya devam ediyor. Aynur Göçmen, oğlunu 2017'de hemşire Leyla K.'ye, "Canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi g... sokarım" dediği için "kamu görevlisine hakaret" suçundan da savundu. Aynur Göçmen, bu davada, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını, bunun tehdit suçuna girdiği şeklinde savunma yapmıştı.

Yargılanan oğlu için hakimliği bırakan anne, avukatlık yapmaya başladı

Uşak, Anne, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (100)
ASABİ:BİR DANIŞMANLIK ŞİRKETİ 350 BİN LİRA KİRA VERİP ORAYI ALACAK TİCARET YAPMAYACAK BİR BUNDAN MENFAATİ NE? İKİ BU PARAYI NİYE VERECEK HAYIR KURUMUMU? ÜÇ SOKAĞA ATACAK BU KADAR PARAYI NEREDEN BULACAK? YOKSA ELLERİ BİRİLERİNİN (80 MİLYONUN) CEBİNDE Mİ? BUNLAR 16 MİLYON İNSANA DÜŞMAN MI HER SEFERİNDE YAPTIKLARIYLA MİLLETİN TEPKİSİNİ ÇEKİYORLAR. YAPTIKLARI UYANIKLIKLARIN MÜKAFATINI !!! GELECEK SEÇİMLERDE FAZLASIYLA ALACAKLAR
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ADALET:Oğlun suçlu daha neyi savunuyorsunki birini öldürüncemi ceza çekecek neden başka ailelerinde canını yakıyorsun senin çocuğun yüzünden kimsenin canı yanmak zorunda değil bence oğlunu hastaneye yatırıp tedavi ettir psikolojik sorunları var belliki
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ADALET NEREDE:Suç makinesi olmuş simdiden.ceza vermezseler ileride bir mahsumun insanın canını mi yakıncami iyi olucak.atican içeri üç beş yıl.Tabi anne baba için çok zor durum.Cocucugun belli psikolojisi gitmiş.insallah başka insanlara zarar vermez
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ADINIZI YAZIN:böyle ahlaksız birini annesi ne yüzle hangi vicdanla savunacak
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DENİZ:annelik vicdanıyla. .
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SONUÇ BU İŞTE:BU MEMLEKETTE KİMLERİN ADALET DAĞITTIĞINI GÖRÜN. HAKKI HUKUKU EVİNDE SAĞLAYAMAYAN HAKİME, ÜLKENİN ADALETİNİ TESLİM ETMİŞ DURUMDAYIZ. VAY HALİMİZE. AĞLASAKMI GÜLSEK Mİ
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RUMUZSUZ:Annen baban hakim ve savci ise herseyi yapabilirim mantigi. Anne meslegi birakacagina onu cezalandirmasi gerekir, Belki o zaman akillanir.
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SEDRİC:bunlar da o yürek ne gezer. . .
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TUBIS:aynenn
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...:İşte bunu yapmadığı için oğlanda şımarmış da şımarmış.
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