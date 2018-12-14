Oğlu İçin Yaptığı Teraryum "Uğur" Getirdi

14 Aralık 2018 Cuma 11:43



14 Aralık 2018 Cuma 11:43

GÖNÜL ÜNLÜ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ev hanımı Mekine Eroğlu, oğlu için yaptığı teraryumu sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından gelen talepler üzerine yaptığı ürünleri satarak kendisi için gelir kapısı oluşturdu.Bir çocuk annesi 27 yaşındaki Eroğlu, yaklaşık 5 ay önce oğlu için yaptığı uğur böcekli teraryumu sosyal medya hesabından paylaştı. Eroğlu'nun yaptığı teraryum, görenlerin beğenisini topladı.Gelen talepler üzerine çeşitli teraryumlar tasarlayan Eroğlu, ürünlerini internet üzerinden satışa sunarak gelir elde etmeye başladı."Oğluma yaptığım teraryum uğur getirdi"Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için yaptığı teraryumun kendisine uğur getirdiğini ve geçim kaynağı olduğunu söyledi.İşini benimsediğini dile getiren Eroğlu, "İlk teraryumu oğluma yaptım. O benim uğurum. Teraryumun içine malzemeleri kendi tarzımda yerleştiriyorum. Yaptıkça ilgim arttı. Talepler de arttıkça çok mutlu oldum." diye konuştu.Eroğlu, yaklaşık 5 aydır yaptığı teraryumların geçim kaynağı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Bu ürünler kendi tasarımım. Bir ürünün aynısını tekrar yapmıyorum. Hepsi birbirinden farklı. Yaptığım ürünler tamamen doğal ve canlı çiçekler içeriyor. Yaptıklarımı sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Özel günlerde daha fazla talep olmaya başladı. Sonra karar verdim ve bu işi ticarete döktüm. Fazla talep görünce, yaptıklarımı sattım ve kendime bir gelir edindim."Yarışmada birinci olduSosyal medya üzerinden Yalova'da bir teraryum mağazasının işletmecisiyle tanıştığını anlatan Eroğlu, "Yarışma düzenlediklerini ve bu yarışmaya katılmamı teklif ettiler. Ben de teklifi kabul ettim ve yarışmaya katıldım. Yalova'da 1 Aralık'ta düzenlenen yarışmada 30 kişi yer aldı. Batı Karadeniz bölgesini temsilen katıldığım yarışmada birinci oldum. Bu işi çok severek yapıyorum. Beğenildikçe ve talep gördükçe çok mutlu oluyorum. İnsanlar yeter ki istesinler, ben yaparım." ifadelerini kullandı.