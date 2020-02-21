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Oğlu intihar eden anne: 'Neden yaptın oğlum'

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kaan A. (37), 5 katlı binanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi.

21.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:45Oğlu intihar eden anne: 'Neden yaptın oğlum'

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kaan A. (37), 5 katlı binanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi. Oğlunun ölüm haberini alan anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 16.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan A., oturduğu 5 katlı binanın çatı katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kaan A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen ve Kaan A,'yı yerde gören anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anne, polisler tarafından sakinleştirildi.

Uzun süre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kaan A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Bora Füzesi, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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