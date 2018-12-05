Oğlu İstismara Uğrayan Anne: Geceleri 'Abi Beni Bırak' Diye Feryat Ediyor

Erzurum'da yanında çalıştırdığı çırağına istismarda bulunduğu iddiasıyla berber K.D.'nin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. K.D.'den (33) şikayetçi olan S.K.'nın (12) annesi A.D., "Geceleri oğlumun üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor" dedi.

KÜÇÜK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Olay, 2 Ağustos 2018'de, merkez Aziziye ilçesindeki bir berber dükkanında meydana geldi. Polise başvuran anne A.D., oğlunun patronunun istismarına uğradığını ileri sürdü. Cinsel içerikli videolar izletip, S.K.'ya istismarda bulunduğu iddia edilen K.D., gözaltına alındı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen K.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"BİR MÜŞTERİ GELDİĞİNDE USTA ÇIRAĞIZ, SONRASINDA ARKADAŞIZ"

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede tutuklu K.D., mağdur çocuk S.K. ve annesi A.D. ile avukatlar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen K.D., S.K.'nın işe geç geldiğini, müşterinin üzerine saç kıllarını döktüğü için kendisine bağırdığını bu yüzden kendisine iftira attığını öne sürdü. Öğlen yemeğinden döndüğünde ustasının kendisini yanına çağırdığını söyleyen S.K. ise, "Yanına oturduktan sonra göğüs, bacak ve kalça kısmıma dokundu. 'Abi ne yapıyorsun?' diye tepki gösterince 'Bir müşteri geldiğinde usta çırağız, sonrasında arkadaşız' dedi.

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETTİ"

Cep telefonunu vererek cinsel organımın fotoğrafını çekmemi istedi. Kabul etmeyince 'ben sana küstüm' diye konuştu. Daha sonra cep telefonundan bana cinsel içerikli video izletti" dedi.

TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine mahkeme başkanı, S.K'ye olay yeri inceleme fotoğraflarında iş yerinin görülebilecek konumda olduğunu, cinsel istismar eylemlerinin birisi tarafından görülüp görülemeyeceğini, istismara uğradıktan sonra neden çalışmaya devam ettiğini sordu. Başkanın sorularına cevap veren S.K., K.D.'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle korktuğu için akşama kadar çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

GECELERİ 'ABİ BENİ BIRAK' DEYİP FERYAT EDİYOR

K.D.'den şikayetçi olan anne A.D. de oğlunun saat 20.00 sıralarında işten döndüğünü ve başından geçenleri kendisine anlattığını ifade etti. A.D., "Oğlum eve geldiğinde rengi bembeyaz olmuştu. 'K. abi bana pis pis hareketler yaptı' dedi. Ben daha sonra 155'i arayarak çocuğumun cinsel istismara uğradığını söyledim. Çocuğum zaten 3 gün orada çalıştı. Geceleri üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, K.D.'nin telefonunda inceleme yapılması ve olay günü cep telefonundan cinsel içerikli videoların izlenip izlenmediğinin araştırılmasını istedi. K.D.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme heyeti adli kontrol kararı ile tahliyesini kararlaştırdı.