Haberler » Magazin » Oğlu Karan'a reklam teklifi yağan Burak Özçivit ilk kez konuştu - Magazin

Oğlu Karan'a reklam teklifi yağan Burak Özçivit ilk kez konuştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'a reklam teklifi yağdığı konusunda konuşmak istemedi.

27.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:21 Oğlu Karan'a reklam teklifi yağan Burak Özçivit ilk kez konuştu

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oyanayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit,önceki gün 'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi. keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu şimdilerde reyting rekorları kıran dizisiyle ilgili "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu. Özçivit, oğlu Karan'a gelen reklam teklifleri hakkında ise konuşmaktan kaçındı.

BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 8 aylık oğulları Karan'ın ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmış, minik Karan'ın fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.

"ŞİMDİ KONUŞMAM DOĞRU DEĞİL"

Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" açıklamasını yaptı.

KONUŞMAKTAN ÇEKİNDİ

"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını verdi. İddialara göre yabancı bir oyuncak markası, reklam filminde oynaması için Karan bebek için Özçivit ailesine 1 milyon TL'lik reklam teklifinde bulunmuştu.


Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Maslak, Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:02   Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum: Olay - Magazin
13:49   Işın Karaca 'aşık oldum' dedi, eski eş Tuğrul Odabaş sessizliğini bozdu - Magazin
13:41   Burcu Güneş'ten sevenlerine yılbaşı hediyesi - Magazin
13:41   Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti - Magazin
13:41   Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor - Magazin
13:08   Serkan Keskin'in Çukur dizisi pişmanlığı: Çukur'u reddederek gittiğim proje başlamadan bitti - Magazin
11:54   Lübnanlı yazar Amin Maalouf duygulandırdı: Dedem Atatürk hayranı olduğu için kızının adını Kemal koydu - Magazin
11:35   Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı - Magazin
11:20   Zalim İstanbul'un oyuncuları Simay Barlas ve İdris Nebi Taşkan, aşk yaşamaya başladı - Magazin
27.12.2019 14:36:50