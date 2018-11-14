Oğlu Tarafından Evi Yakılan Anne Yeni Evine Yerleştirildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:33



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:33

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oğlunun kendisine şiddet uyguladıktan sonra evi yakılan anne, kendisine uzatılan yarımın ardından yeni evine taşınmanın sevincini yaşadı.Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Koordinatörü Selma Yıldız Fatih Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Feride Ağan'ın evinin, oğlu 31 yaşındaki Ümit Ağan tarafından yakılmasının ardından harekete geçti.Yetkililer komşularında kalan Ağan'ı Cumhuriyet Mahallesi'nde kiralanıp yeni eşyalarla döşedikleri eve yerleştirdi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada, Sevgi Eli'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına koşarak önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini söyledi.Bu olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Zolan, şunları kaydetti:"Sevgi Elimiz, büyükşehir itfaiyemiz ile koordineli bir şekilde çalışarak yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşımıza sahip çıktı. Yanan yüreklere Sevgi Eli ile merhem olmaya devam ediyoruz. Ben vatandaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Yeni evinin kutluluğunu yaşayan Ağan, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Osman Başkanımızdan Allah razı olsun. Kış gününde sokakta kalmadık." dedi.