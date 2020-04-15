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Oğlu ve güvenlik güçleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kişi, oğlu ve güvenlik güçleri sayesinde telefonla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

15.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:14
Oğlu ve güvenlik güçleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde bir kişi, oğlu ve güvenlik güçleri sayesinde telefonla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Tosya ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden M.A. (67), telefonla konuşarak evinden ayrıldı. Durumdan şüphelenen M.A'nın oğlu babasına ulaşamayınca durumu Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Jandarma ekipleri polis ekipleriyle birlikte ilçedeki banka şubelerini kontrol etti. Ekipler, M.A'nın bir banka şubesinde 15 bin lira kredi çekmek için beklediğini tespit etti.
Kredi işlemlerini durduran ekipler, M.A'yı arayan numaranın yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Tosya, Güncel
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