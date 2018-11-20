Oğluma Ne Yaptınız!

Can'ın kaçırılması Gülperi ve çocukları perişan ederken, duyulan çığlık sesi gerilimi arttırıyor. Kadir'in Şeyma'ya "Bu çocuğa bir şey olsun bak bakalım bir daha Artemis'in yüzünü görebiliyor musun? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda yerde hareketsiz yatan Can'a neler olacağı merakla bekleniyor.

Gülperi'nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Kadir'in söyledikleri karşısında suskun kalarak Kadir'i hayal kırıklığına uğratan Gülperi, gerçek duygularıyla savaştı. Seyit'in anlattıklarından sonra yanlış karar verdiğini anlayan Hasan, Selen'in yardımıyla hatasını telafi etmeye çalıştı. Yakup'un planıyla çocukların karşısına çıkan Kader, Hasan'ın sert tepkisiyle karşılaşsa da Gülperi'nin sayesinde kendisini affettirdi. Hapishaneden hastaneye kaldırılan Ejder kaçmayı başararak, intikam beslediği Gülperi'nin peşine düştü. Şeyma her cephede Gülperi ve ailesine karşı savaşmaya devam ederken, Artemis anne ve babasının boşanacağını öğrendi. Hasan'a yardım eden Gökhan başına aldığı darbeyle yaralanırken, Bedriye bir kez daha annesinin desteğiyle hayata tutundu. Can'a sürpriz doğum günü hazırlığı yapan Gülperi, Can'ın Ejder tarafından kaçırıldığından habersizdi. Hiç beklemediği yerden darbe yiyen Gülperi için zor günler başlıyordu.