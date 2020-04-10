Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

“Oğlumla kıyasıya bir rekabet içerisindeyiz”

Golfte Masters turnuvaları Kasım ayına kadar ertelendi.

10.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
“Oğlumla kıyasıya bir rekabet içerisindeyiz”
Golfte Masters turnuvaları Kasım ayına kadar ertelendi. Yani bir süre boyunca yeşil çimlerdeki rekabetten uzak kalacağız. Golf tarihinin en değerli oyuncularından olan Tiger Woods, bu arayı nasıl değerlendirdiğine dair GOLFTV’ye açıklamalarda bulundu.


“Oğlum Charlie, 11 yaşında. Ama yaşına göre çok hızlı ve iyi, bunu kendisi de biliyor. Onunla bir anlaşma yaptık her gece arka bahçemizde maç yapacağız ve kazanan yeşil ceketi dolabının içinde saklayacak. Bazen o kazandı, evet yalnızca ‘bazen’. Onu bu kadar rekabetçi görmek harika hissettiriyor. Hayata her anlamda hazırlanması gerekiyor ve bence golf, bu anlamda değerli.”



“Tabii golf oynamak dışında çok fazla şey yapıyoruz. Değişik milkshake tarifleri deniyoruz. Biftek, tavuk, suşi… Bazen de yapboz oynuyoruz hem de 2000 parçalık yapboz. Ailemle vakit geçirmek mutlu hissettiriyor fakat her şeyin bir an önce düzelmesini istiyorum. Sahaya dönmek istiyorum.”

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Tiger Woods, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Zidane’dan koronavirüs mücadelesine anlamlı destek Spor
Zidane'dan koronavirüs mücadelesine anlamlı destek
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil Spor
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil
Haberler ›› Spor ››“Oğlumla kıyasıya bir rekabet içerisindeyiz” - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

13:19: Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek - Spor 13:17: Emre Taşdemir evde çalışıyor - Spor 13:17: Cavit Ege Havsa, ABD'deki corona virüs günlerini anlattı - Spor 13:08: Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak - Spor 13:03: Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim - Spor 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler