"Oğlumuzun bize son hatırası, tiyatro metinleri oldu"

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de tiyatro eğitimi alan ve bisiklet kullanırken aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaan Şahin Şenol'un ailesi, yasını tuttukları oğullarının kaza anında çantasından çıkan oyun metinlerini, oyun afişlerinin bulunduğu odasında gözyaşları içerisinde okuyor.

Liseden bu yıl mezun olan Şenol'un tiyatroya sevgisi, ortaokul yıllarında başladı. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 4 yıl önce eğitim almaya başlayan Şenol, birçok oyunda rol aldı.

Şahin, okulundan arda kalan zamanın büyük çoğunluğunu tiyatroda geçirdi. Oyunlarda rol almadığı günlerde gişede bilet satan Şenol, sahnede oyun dekorunu kuran arkadaşlarını da hiç yalnız bırakmadı.

Buca Sultan Alpaslan Anadolu Lisesinden geçen hafta düzenlenen törenle mezun olan Şenol'un tek hayali üniversitede güzel sanatlar fakültesine girebilmekti.

Ailesinin, "hayatını şekillendirmek için başka mesleği de düşün" önerilerine her fırsatta karşı çıkan Şenol, kazanın yaşandığı 21 Haziran günü sabah saatlerinde tiyatroya gitmek için evinden ayrıldı.

Konak'ta bulunan tiyatro sahnesine gelen Şenol, bu hafta gösterime girecek ve kendisinin de rol aldığı "Roman Havası" oyununun provalarına katıldı. Akşam saatlerinde Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek bir oyunda rolü olmamasına rağmen gişede bilet satmak için kiraladığı bisikletle öğle saatlerinde hareket eden Şenol'a, Liman Caddesi'nde M.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şenol, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tiyatro sevdalısı oğullarının vefat haberini alan Ramazan ve Mehtap Şenol çifti büyük üzüntü yaşadı.

Gözü yaşlı anne ve baba, kazanın ardından oğullarına olan özlemlerini duvarlarında oyun afişlerinin ve çok sevdiği Göztepe formasının bulunduğu odasında gidermeye çalışıyor. Kaza anında oğlunun çantasında bulunan oyun metinlerini her okuduklarında ağlayan anne ve baba, tüm günlerini de oğullarının sahne aldığı oyunları izleyerek geçiriyor.

"Oğlumun hayalleri yarım kaldı"

Ramazan Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir baba olarak acıların en büyüğünü yaşadığını söyledi.

Oğlunun tiyatrocu olmak istediğini anlatan Ramazan Şenol, şunları belirtti:

"Hep bu hedefi gerçekleştirmek için mücadele etti. Her gittiği oyundan afiş alıp biriktiriyordu. Geçen hafta üniversite sınavlarına girdi, 'Baba bu iş tamam.' dedi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yetenek sınavlarına girecekti ama o kazanın ardından oğlumun hayalleri yarım kaldı. Haldun Dormen'i örnek alıyordu. Odasına her girdiğinde acımız daha da artıyor. Küçük oğlum da var, o da abisi gibi tiyatrocu olmak istiyor. Onun hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Abisinin yapamadıklarını o gerçekleştirecek."

Baba Şenol, kazanın nasıl olduğuna dair ellerinde fazla bilgi olmadığını sözlerine ekledi.

"Bize son hatırasının bırakmış oldu"

Anne Mehtap Şenol da oğluyla evden çıkarken bu hafta sahneye koyacakları "Roman Havası" isimli oyun hakkında konuştuklarını dile getirdi.

Oğlunun bir yıl boyunca bu oyun için hazırlandığını vurgulayan Şenol, "Kaan, rolünün yer aldığı oyun metinlerini yanından bir dakika bile olsun ayırmıyordu. Kaza anında çantasındaki her şey zarar gördü ama rolünün yazılı olduğu metinlere hiçbir şey olmadı. Oğlumuzun bize son hatırası tiyatro metinleri oldu. Koca bir yıl o oyun için çalıştı ama oynamak nasip olmadı. Artık onun anısına arkadaşlar sahneleyecek. Oğlumun odasını Allah bana ömür verdikçe bu şekilde koruyacağım." diye konuştu.

