Oğluna "Can" Verdi

ÖMER URAL - Baş ağrısı ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğunu öğrenen 45 yaşındaki Sefer Aydın , sağlığına babasının böbreği sayesinde kavuştu. Tekirdağ 'da yaşayan Sefer Aydın, üç yıl önce, kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) acil bölümüne gitti.Buradan önce dahiliye, sonra da nefroloji bölümüne sevk edilen Aydın'a yapılan tahliller sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.Bu süreçte ilaç tedavisi gören ancak iyileşmesinde gelişme sağlanamayan Aydın'a nakil kararı alındı. Yapılan tetkikler sonrası babası Mustafa Aydın ile böbrekleri uyumlu olduğu tespit edilen Sefer Aydın'a genel cerrahi işlemlerinin ardından nakil işlemi gerçekleştirildi.Sefer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böbrek nakli olduktan sonra normal hayatına döndüğünü ve yaşama tutunduğunu belirtti.Kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine böbrek yetmezliği teşhisi konulmasının ardından çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren Aydın, ilaçla tedavinin işe yaramaması üzerine nakil kararı alındığını kaydetti.Tahlil ve kan ölçümleri sonucu en iyi canlı donörün babası çıktığını anlatan Aydın, "Yaklaşık 3 yıldır da böbrek tedavisi oluyordum. En son böbrek nakli oldum." dedi.Babası hiç düşünmeden kabul ettiSefer Aydın, babasının böbreğini vermeyi hiç düşünmeden kabul ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:"Şu an gayet iyi hissediyorum, her şey normal ve güzel. Tabii nakilden sonra insanın kendisine bakması gerekiyor. Daha dikkatli olalım ki bu süreci daha kazasız atlatalım. Şu an her şey normal. Sağlıklı bir insan hayatını nasıl sürdürüyorsa ben de öyle yaşıyorum. İlk önce benim tahlillerim ile başladık. Daha sonra kimin verici olması konusunda görüşler belirttik. Tahliller yapıldı. Ardından babamla uyumlu olduğumuz tespit edildi. Nakil zamanı geldikten sonra da gerekli işlemler yapıldı ve nakil gerçekleşti."Baba 70 yaşındaki Mustafa Aydın ise oğlunun böbrek rahatsızlığını öğrenince çok üzüldüğünü, çözüm için aile olarak çok çaba sarf ettiklerini belirtti.Yapılan tetkikler sonrası kendi böbreğinin uygun görüldüğünü aktaran Mustafa Aydın, "Sefer'in böbreğe ihtiyacı olduğunu duyunca hiç düşünmeden 'Böbreğimi alın.' dedim. Benim sağlık açısından sorunum olmaması da Sefer için iyi oldu." dedi."Vericinin kronik bir hastalığının olmaması gerekiyor"NKÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Özkan ise Sefer Aydın'ın üç yıldır hastaları olduğunu söyledi.Böbrek nakli gerçekleştirdikten sonra da Aydın'ı takip ettiklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:"Sefer, nakil öncesi üç yıl kadar bizim takibimizde oldu. Nakil için uygun zaman geldiğinde babasının da hazırlıkları tamamlanmıştı. Nakil cerrahımızla da konsey kararı aldık. Herhangi bir problem olmadan ameliyatını gerçekleştirdik. Nakil öncesi ve sonrası da herhangi bir sıkıntı olmadı. Kontrollerini düzenli yapıyoruz. Hayati fonksiyonlarında bir sıkıntımız yok. Babası ile kan grubu uyumluydu. Sonrasında yapılan tetkiklerde de bir sıkıntı çıkmadı.Vericinin sistemik ve kronik bir hastalığının olmaması gerekiyor. Mesela yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi bir hastalığı varsa verici olamıyorlar. 'Ben verici olmak istiyorum.' diye gelen adaylara sistemik muayene yapıyoruz. Bu muayene ile kalmıyoruz; tansiyonu var mı yok mu diye 24 saatlik bir ölçüm cihazı takıyoruz. Burada en ufak bir şüphe oluşursa kişi verici olamıyor."