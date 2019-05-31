31.05.2019 10:48
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Oğlundan ayrı kalmak istemeyen Fahriye Evcen, evine spor salonu yaptırdı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı yalnız bırakmamak için evinin bir odasını fitness salonuna çevirdi.

2017 yılında sade bir törenle evlenmelerinin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri de geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

EVİNİN BİR ODASINI FITNESS SALONUNA ÇEVİRDİ

Oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için pilatese başladı. Anneliği görüntüsünden daha ağır basan güzel oyuncu, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, bunun için evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA EKRANDA OLMAYACAK

Ayrıca kendine özel bir spor hocası tutan Fahriye Evcen'in önümüzdeki sezon da ekranda olmayacağı öğrenildi.

Oğlundan ayrı kalmak istemeyen Fahriye Evcen, evine spor salonu yaptırdı
Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin

YORUMLAR (7)
DÜRBÜNLÜ: bu artistler olmasaydı dünyamız daha temiz ve huzurlu.
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MURAT: kilosu batsın la bize ne başka habermi yok memlekette
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ZZZ: geleceğin ajda pekkani her ikiside. estetik manyakları olurlar çok kasintilar cunku
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