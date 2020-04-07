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Oğlundan virüs kapan 83 yaşındaki Ayşe Nine korona savaşını kazandı

Antalya'da korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi altında bulunan 83 yaşındaki Ayşe Nine, korona savaşını kazandı.

07.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:22
Antalya 'da korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi altında bulunan 83 yaşındaki Ayşe Nine, korona savaşını kazandı. Manavgat Devlet Hastanesinden görevlilerin alkışları arasında taburcu edilen Ayşe Polat'ın Antalya'daki yakınlarının yanında 14 gün boyunca karantinada tutulacağı bildirildi.
Türkiye 'de korona virüs nedeniyle İstanbul 'da yaşamını yitiren 2. hasta olan 61 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın annesi 83 yaşındaki Ayşe Polat, oğlunu tedavisi sırasında hastanede ziyaret ettikten sonra Akseki ilçesine dönmüş, Akşahap Mahallesi'ndeki kızının evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilmişti. Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan koronovirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavisine başlanmış ve tedaviye olumlu cevap vermişti.
Her geçen gün daha iyiye giden Ayşe Polat, 20 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak Manavgat Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Hastane çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu edilen Ayşe Polat, acil servis çıkışında tekerlekli sandalyeden inip yürüyerek kendisini Antalya'ya götürecek araca bindi.
BAŞHEKİM: "ARKADAŞLARIMI KUTLUYORUM"
Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, Çin'de vücut bulan daha sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sonrası Manavgat Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini belirterek, "O günden bugüne biz elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür hastalarımızın teşhis, tedavi ve her türlü imkanlarla bunları yapıyoruz. En son basında yer alan Türkiye'de ikinci vaka olarak İstanbul'da vefat eden kişinin annesi de bizde yatıyordu. Teyze 83 yaşında. ve bugün teyzeyi taburcu ettik. 20 gün kadar bizde misafir oldu. Her türlü özveriyi gösteren başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere hemşirelerimizden ve diğer temizlik görevlilerine kadar bakımını üstlenen herkese ben teşekkür ediyorum. Teyzemizin 83 yaşında taburcu olup evine gitmesi bize bir moral kaynağı oldu. Bu şekilde tedavisi devam eden hastalarımız için de bir umut kaynağı oldu. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.
Manavgat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Dünmez ise "Ayşe Polat adlı hastamızı 19 Mart günü Akseki ilçesinden nakil aldık. Olası Covid-19 vakası olarak servisimize yatırdık. Daha sonra yapılan testlerimizde pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızı tedavisini rehberimizdeki gibi yaptık. 20 gün kadar servisimizde kabul edildi. Tedavisini gördü. Takipleri yapıldı. 20 gün sonra da şifayla taburcu ettik. Şu an 14 gün süreyle evde izole olması gerekiyor. Yakın teması olmaması gerekiyor. Ziyaretçi yasağı var. Yakınlarıyla görüşmeyecek. Ayrı bir odada 14 gün süreyle kalması gerekiyor. Ayşe teyzemiz bu hastalığa yakalanan herkes için örnek olmalı" dedi.
(İHA) Oğlundan virüs kapan 83 yaşındaki Ayşe Nine korona savaşını kazandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, İstanbul, Türkiye, Antalya, Güncel

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Oğlundan virüs kapan 83 yaşındaki Ayşe Nine korona savaşını kazandı
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