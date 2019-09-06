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Oğlunu aramaya çıkan anne, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde üvey babasıyla kavga edip evi terk eden oğlunu arayan anne, yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas ederek hayatını kaybetti.

06.09.2019 19:22 Oğlunu aramaya çıkan anne, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden 1 kişi hayatını kaybetti.

OĞLU AKŞAM EVE GELMEDİ

Kiprit köyünde, Cennet İlkan'ın (33) oğlu Mustafa B, üvey babasıyla tartıştıktan sonra akşam eve gelmedi. Anne İlkan, çocuğunu çevrede aramaya çıktı. Köydeki bahçelerini dolaşan İlkan, komşusunun bahçesinde yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas etti.

Cennet İlkan

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Bir süre sonra çevredekiler, İlkan'ı bahçede hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından İlkan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Kaynak: AA

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