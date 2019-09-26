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Oğlunu bıçakla öldüren babaya müebbet hapis talebi

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

26.09.2019 11:12Oğlunu bıçakla öldüren babaya müebbet hapis talebi
İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Özgizler ve avukatı, Soykan Özgizler'in annesi Sibel Dalgıç ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Sanık Özgizler, daha önceki ifadelerini yineleyerek, "Ben oğluma bir zarar vermedim. Söylendiği gibi oğlumla sık sık tartışan biri değilim. Ben derslerine çalışması için uyarılarda bulunuyordum." dedi.
Sanık avukatı esasa yönelik savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.
İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı "olası kasıt" ile olarak gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Olay

İzmir'in Konak ilçesinde şubat ayında yaşanan olayda lise öğrencisi Soykan Özgizler (18), babası Sertaç Özgizler (62) tarafından bıçakla öldürülmüş, tutuklanan baba hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

kavga, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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