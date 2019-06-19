Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, adliyede (2)

EVDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Karabük'te, bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün'ü (26) bıçaklayarak öldüren Ali Gün (60), evinde hint keneviri ele geçirildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı tek katlı evde yaptığı incelemeler sırasında balkonda 5 kök saksıya dikili vaziyette Hint keneviri bitkisi buldu. Ev içersinde devam edilen aramalarda 355 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 adet kağıda sarılı daralı ağırlığı 1 gram kadar gelen esrar maddesi ele geçirildi. Daha önce cezaevinde yattığı öğrenilen Ali Gün, hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan tahkikat başlatıldı.

