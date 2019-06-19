19.06.2019 16:31
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Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, adliyede (2)

Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, adliyede (2)

EVDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİKarabük'te, bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün'ü (26) bıçaklayarak öldüren Ali Gün (60), evinde hint keneviri ele geçirildi.

EVDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Karabük'te, bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün'ü (26) bıçaklayarak öldüren Ali Gün (60), evinde hint keneviri ele geçirildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı tek katlı evde yaptığı incelemeler sırasında balkonda 5 kök saksıya dikili vaziyette Hint keneviri bitkisi buldu. Ev içersinde devam edilen aramalarda 355 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 adet kağıda sarılı daralı ağırlığı 1 gram kadar gelen esrar maddesi ele geçirildi. Daha önce cezaevinde yattığı öğrenilen Ali Gün, hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan tahkikat başlatıldı.


Kaynak: DHA
Karabük, Güncel

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