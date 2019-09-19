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Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç

Bursa'da, eşiyle tartıştıkları sırada araya giren 19 yaşındaki oğlu Muhammet Can Türker'i boğazını keserek öldüren caniye 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cani baba son savunmasında, "Öldürmek için yapsaydım, annesini de delik deşik ederdim. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü?" dedi.

19.09.2019 09:39

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, eşiyle tartıştıkları sırada araya giren oğlu Muhammet Can Türker'i(19) boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ruhi Türker(55), son savunmasında, "İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü?" dedi. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan babayı, 'cinayeti olası kastla işlemediği' gerekçesiyle 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, çalıştığı kafeteryadan eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi Türker ile annesi Nagihan Türker'i (50) kavga ederken gördü. Kavgayı ayırmak için araya giren Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın, boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"ANNESİNİ DE ORADA DELİK DEŞİK EDERDİM"

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ruhi Türker ile anne Nagihan Türker ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Türker, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım. Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü? " dedi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, cinayetin 'olası kastla gerçekleşmediği' kanaatine vararak, babayı, oy çokluğu ile iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca 'tehdit' suçundan 5 ay, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç

Muhammet Can, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(35)
VAHDETTİN BAYRAM:cehennem seni bekliyor hayvan.
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TEZGAHTAR YAŞAR:HERKES ÇOCUK YAPMAMALI ANNE BABA OLUCAK OLAN KİŞİLERE ZEKA MERHAMET VİCDANLA İLGİLİ BİR TEST YAPILMALI GEÇEMEYENLER EVLENEMELİ YADA NİKAHI DÜŞÜRÜLMELİ ÇÜNKÜ BU TOPLUM ARTIK ANNE BABA OLMAK İÇİN DEĞİL VEYA AİLE OLMAK İÇİN DEĞİL SIRF ÇOCUK YAPMAK İÇİN 5 DAKİKALIK ZEVKE EVLENİYOLAR VE BU İNSANİ VASIFDAN VİCDANDAN MERHAMETTEN YOKSUN İNSANLAR YA HANIMINA KIYIYOR YADA ÇOCUGA VE ÖZELLİKLE ALLAH KORKUSU OLMALI İNSANDA ALLAHTAN KORKMAYAN İNSAN HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YAPAR YAYINLARSANIZ SEVİNİRİM SAYGULAR
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GERCEKCİ:soysuzlarin soyu olmaz hadi simdi icerde 25 sene anlatirsin gardiyanlara ne salak insanlar var bu dünyada.
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FAKO:Senin soyun sürmesin.
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13 2
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XXX:25 yıl mı???????
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RABİA:sanki adam oğlunu yatırmış vermiş bıçağı dibine kadar, testere misali kesmiş gibi algı var. . kardeşim o hengamede kazayla sıyırmıştır. damara denk gelince kanama durmaz. . vs. . Allah korusun hepimizi böyle kederli acı verici aile olaylarından.
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İĞĞĞĞĞ:karısına ya da evladına bıçak çekmesi çok normal dimi ?
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RABİA:bu arada rabiayım ben kendime cevap vermedim. , isim kutusuna ismimi yazdım sandım ama yazımın başına eklemişim ismimi. dokunmatik saçmalığı. neyse. . ayrıca kınamayın insanları. . . olayları kınayın, bir baba nasıl yapar diye olayı kınayın. . . ama bu adamı göstererek kınamayın, çok tehlikelidir.
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1 1
RABİA:rabia arkadaşım anlamıyor musun kaza ile olmuş işte. benim babam kafayı bulupta anneme saldırdığında araya girdiğimde yediğim yumrukların sayısı belli değidli. herkes havaya savuruyordu ellerini bile bile vurmuyorlardı bana. çekil derken iterken beni çok kez yanağıma yumruk geldi. babamın elinde vazo vardı bir keresinde adam savururken kendi başına çarptı. aile kavgası bir anda o0lur, kınamayın. yazık olmuş çocuğa ona dua edin
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4 3
ZZZ:rabia sus
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4 1
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