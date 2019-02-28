Oğlunu Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Aldığı Alkol Nedeniyle Hatırlamadı (2)

LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ İzmir
'in Konak
ilçesinde, babası Sertaç Ö.'nün kalbinden bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Soykan Ö. için, Üçyol
semtindeki Murat Reis
Camisi'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Soykan Ö.'nün yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Acılı anne Sibel Dalgıç'ın feryatları yürekleri dağladı. Sibel Dalgıç'ın, tek çocuğunun babası Sertaç Ö.'den daha önce boşandığı belirtildi.
Babasının bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Soykan Ö., kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar
Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Onur ATIŞ/İZMİR,
Üçyol, Konak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA