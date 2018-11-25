Oğlunu Kucağına Alan 2002 Kainat Güzeli Azra Akın'dan Duygusal Paylaşım

Geçtiğimiz yıl Trakya'nın ünlü toprak ağalarından Ahmet Koru'nun oğlu Atakan Koru ile Trakya'ya özgü kır düğününde dünya evine giren 2002 Kainat güzeli Azra Akın, ilk bebeğinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşıyor. İstanbul'da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuşan Azra Akın'dan ilk paylaşım geldi.

"GERÇEKTEN BENZERSİZ BİR DUYGU"

Doğumdan bir hafta sonra duygusal paylaşım yapan Türkiye güzeli,"Bir hafta önce bugün oğlumuz Demir'i kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Gercekten benzersiz bir duygu. Bebek, anne ve baba iyi ve sağlıklı. İyi dileklerini ileten herkese çok çok teşekkür ederiz. Azra ve Atakan" notuyla sevenlerine teşekkür etti. Arzum Onan ve Ebru Şallı, sevinçlerini paylaşımın altına yorum yaparak dile getirdi.

İşte o paylaşım;