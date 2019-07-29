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Oğlunu odaya kilitleyen kadının diğer oğlunu alıp kaçtığı iddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde büyük oğlunu odaya kilitleyen kadının küçük oğlunu alıp kaçtığı iddia edildi.

29.07.2019 17:59 Oğlunu odaya kilitleyen kadının diğer oğlunu alıp kaçtığı iddiası
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde büyük oğlunu odaya kilitleyen kadının küçük oğlunu alıp kaçtığı iddia edildi.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde oturan ve marangozluk yapan Ramazan K, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da akşam eve döndüğünde büyük oğlu Mehmet'i (10) odada kilitli bulduğunu belirtti.
Oğlunu odadan çıkardığını dile getiren Ramazan K, 11 yıllık eşi Kadriye K. (30) ile oğlu Ömer Ege'nin (5) evde olmadığını ifade ederek polise kayıp başvurusunda bulunduğunu kaydetti.
Aralarında hiçbir sorun olmadığını ama eşinin son zamanlarda tavrının değiştiğini söyleyen Ramazan K, "Eşim büyük oğlum Mehmet'i odaya kilitleyip küçük oğlum Ömer Ege'yi yanına alarak evi terk etmiş. Eşimin evi neden terk ettiğini bilmiyorum, 8 gündür kendilerinden haber alamıyorum. Ben eşimin oğlumu geri getirmesini istiyorum. Tek isteğim oğluma kavuşmak." diye konuştu.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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