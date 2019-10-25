İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğunu kasten öldürmek" suçundan yargılanan babaya "ceza verilmesine yer olmadığı" yönündeki oy çokluğuyla alınan kararın gerekçesinin yazımı tamamlandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, olay günü sanık Sertaç Özgizler'in (62), bıçakla oynayan oğlu Soykan Özgizler'e (18), "Mafya mısın, ne işin var, bıçaklarla oynuyorsun?" dediği, oğlunun da "Her şeye karışıyorsun." şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

Sözlü tartışmanın ardından elinde bıçak olan maktul ile babasının birbirlerinin bileklerinden tuttukları, maktulün yatağın üzerine çıktığı, babasının ise onu aşağıya çekiştirdiği ve çekiştirme sırasında maktulün elindeki bıçağın, göğüs boşluğundan kalbine geldiği ve yataktan inip evden çıktığı, apartmanın merdivenlerinde yere yığıldığı kaydedildi.

"Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi nedeniyle cezalandırma için "suçun şüpheye yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi" gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık ile ölen Soykan Özgizler'in, baba oğul olmaları, olayın ani gelişmesi, aralarında öldürmeyi gerektirecek herhangi bir sebebin bulunmaması, sanığın maddi delillerle örtüşen istikrarlı savunması, kastının öldürmeye yönelik olduğunun şüphede kalması ve bu şüphenin sanık lehine değerlendirilmesi zorunludur. Sanığın öldürme veya yaralama kastının bulunmadığı ve eylemin kasten öldürme niteliğinde olmadığı ve sanığın 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Baba, maktulün elindeki bıçağın Soykan'ı veya kendisini yaralayabileceğini düşünerek daha dikkatli davranmalıyken gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kusurludur. Suç 'taksirle öldürme' niteliğindedir.

Olayda bilinçli taksirin bulunmadığı, ölenin, sanığın oğlu olması nedeniyle neticenin sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezaya hükmedilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olmasına yol açtığı dikkate alınarak cezaya yer olmadığına karar verilmiştir."

"Sanık, 12 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılmalıydı"

Oy çokluğuyla alınan karara şerh düşen hakim ise gerekçesinde olay günü apartmanda bulunan tanık A.O'nun, "Maktul Soykan Özgizler, babasına 'Ne yapıyorsun baba? Bana mı? Elindeki ne?' şeklinde sözler sarf ettiğini duydum." şeklindeki beyanını hatırlattı.

Hakim, sanığa husumet beslemeyen ve iftira atmak için sebebi bulunmayan tanığın beyanlarına itibar edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hakim gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sanık, olay sonrası aradığı kişiye 'Soykan ile tartıştıklarını, elinde çakı olduğunu ve Soykan'ı yaralamış olabileceğini' söylemiştir. Sanığın fark etmeyeceği şekilde, maktulün kaza sonucu yaralanmış olması durumunda maktulün kaçar vaziyette dışarı çıkmak yerine babasından yardım istemesi beklenirdi. Maktul yardım istemek yerine evden hızlıca uzaklaşmıştır. Sanığın maktulü yerde görünce üstünü açarak 'Ah kalbinden mi?' şeklinde sözler söylemiş olması nedeniyle beyanlarına itibar edilmemiştir.

Baba ve oğlun aralarında öldürmeyi gerektirir bir sebebin bulunmayışı, sanığın olaydan sonraki davranışları, darbenin şiddeti ile maktulde oluşan yara ve tanık ifadelerine göre sanığın ayakta duramayacak kadar alkollü olması ve bu halde hedef gözetecek durumda bulunmaması değerlendirildiğinde kastın yaralamaya yönelik olduğu görülmektedir."

Sanığın tartışmanın getirdiği kızgınlık ve alkolün etkisiyle salladığı bıçağın kalp bölgesine isabet etmesi sonucu maktulün öldüğünü belirten hakim, "Olayda kasten yaralama sonucunda ölümün meydana geldiği ve sanığın 12 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Konak ilçesinde şubat ayında lise öğrencisi Soykan Özgizler (18), babası Sertaç Özgizler (62) tarafından bıçakla öldürülmüş, tutuklanan baba hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık babaya ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmederek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA