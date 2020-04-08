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Oğlunu öldürüp intihar etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Çorluoğlu (47) tartıştığı oğlu Cem Çorluoğlu'nu (22) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

08.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:06
Oğlunu öldürüp intihar etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Çorluoğlu (47) tartıştığı oğlu Cem Çorluoğlu'nu (22) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi 1810. Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan Feyzullah Çorluoğlu ile oğlu Cem Çorluoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Feyzullah Çorluoğlu evden çıkan Cem Çorluoğlu'nun üzerine 4'ncü katta bulunan evinin penceresinden tabanca ile 7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Cem Çorluoğlu kanlar içerisinde yerde kalırken, oğlunun vurulduğunu gören Feyzullah Çorluoğlu daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gebze, Güncel
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