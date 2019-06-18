Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Ses sanatçısı Neşe Karaböcek ile gazeteci Tevfik Yener'in oğulları Hasan Ali Yener, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Oğlunu son yolcuğuna uğurlayan Karaböcek'i meslektaşı Orhan Gencebay sakinleştirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hasan Ali Yener için Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri kabul eden Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Tevfik Yener ile Neşe Karaböcek'i bu acı gününde Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Ercan Bostancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Gencebay, evlat acısıyla yıkılan Karaböcek'i sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.