18.06.2019 15:20
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Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Sanatçı Neşe Karaböcek'in oğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Karaböcek, cenaze töreninde oğlunun fotoğrafını okşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Ses sanatçısı Neşe Karaböcek ile gazeteci Tevfik Yener'in oğulları Hasan Ali Yener, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Oğlunu son yolcuğuna uğurlayan Karaböcek'i meslektaşı Orhan Gencebay sakinleştirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hasan Ali Yener için Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri kabul eden Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Tevfik Yener ile Neşe Karaböcek'i bu acı gününde Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Ercan Bostancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Gencebay, evlat acısıyla yıkılan Karaböcek'i sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Usta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybettiUsta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybetti

Oğlu Hasan Ali YenerOğlu Hasan Ali Yener'i kaybeden Neşe Karaböcek kimdir?

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