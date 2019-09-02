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Oğlunun arkasından "baba baba" diye bağırdığı zanlı serbest bırakıldı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve oğlunun arkasından 'Baba, baba, babam nerede' diye bağırdığı zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

02.09.2019 22:45 Oğlunun arkasından
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve oğlunun arkasından 'Baba, baba, babam nerede' diye bağırdığı zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 170 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. V.Ç. isimli zanlı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Narkotim ekiplerince devam eden operasyonda S.K. isimli suç makinesi de yakalandı. 'Hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından araması bulunduğu öğrenilen ve hakkında yakalama emri bulunan S.K. gözaltına alındı. Zanlı V.Ç'nin oğlu 5 yaşındaki T., sabah adliyeye sevk sırasında 'Baba, baba, babam nerede' diye babasının ardından bağırdı. Babasının ardından adliyede koşan küçük çocuğu görenler duygu dolu anlar yaşadı. Akşam saatlerinde savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen V.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Barış Doğan/İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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