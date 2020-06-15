Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı

Burdur'da annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah saatlerinde evinin bahçesinde ölü bulundu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını inceleyen acılı anne, "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek hüngür hüngür ağladı.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne,
15.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:04

Burdur'da yaşayan Orhan Gürsu (50), birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah evin bahçesinde ölü bulundu. Anne Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını izlerken, "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müstakil evde annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah ocağa çay koyup, evin önündeki bahçeye çıktı. Oğluna seslenen Pakize Gürsu, cevap alamayınca çıktığı bahçede, Orhan Gürsu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Annenin yardım istediği komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Gürsu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Gürsu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı

"BEN BU EVE NASIL GİREYİM?"

Gürsu, "Bir baktım, Orhan yerde hareketsiz yatıyor. Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek ağladı. Eşinden ayrı yaşayan ve inşaatlarda çalışan Orhan Gürsu'nun çocukları da acı haberi alıp, eve geldi. Orhan Gürsu'nun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Gürsu, Anne, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (4)
VAROLUŞ AMACI: İnsanoğlunun trajik hazin sonu işde teyze. Bu insan varya işde böyle bir anda yere serivelecek bir mahlukat olmasına rağmen Yeri geliyor Allahı tanımıyor yeri geliyor adeta meydan okuyor ibret almıyor. Kalbini ferah tut İnşallah cennette buluşursunuz. Bir gün her birimiz böyle bir anda yığılıp göçüp gideceğiz önemli olan ibret almak ve Allahın mutlak gücünü muaazzam yaratıcılığını ve bizlerden istediği yaradılma gayemizi iyi kavrayıp ve Hakka yürümek. Bu dünya sadece bir sınav salonu ötesi değil.
Cevap Yaz 1 8
FATMA: Evlat acısını bilirim, Devletimiz bu anneye sahip cıksın, ufakta olsa bir ev versin,
Cevap Yaz 0 13
İSİMSİZ'': Haberi okurken boğazım düğümlenerek okudum. O acıyı sanki yaşamışım gibi bir duyguya kapıldım. Rabbim yaşlı anneye sabır versin. Mekanı cennet olsun. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. .
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