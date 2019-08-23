HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam

Geçtiğimiz günlerde oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını ifade ederek oturma eylemi başlata Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'a ait olduğunu iddia edilen "Dağa kaçmadım, halamın torunuyla evlendirmek istiyorlar" ifadelerinin yer aldığı röportaja tepki göstererek, "Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA BEN ULAŞAMIYORUM ONLAR NASIL ULAŞIYOR"

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, HDP tarafından kaçırıldığını iddia edip, dönmesi için parti binası önünde yaptığı oturma eylemi sürüyor. "Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam. Bir internet sitesine röportaj vermiş. Görüntülü röportajda halasının torunuyla zorla nişanlandırıldığını, evlenmek istemediği için evden ayrıldığını ve zorla gitmediğini söylemiş. Görüntüdeki kişi oğlum ama belki başına silah dayadılar. Hap vermişler, sarhoş etmişler. Oğlumun telefonu evde. Ben oğluma ulaşamıyorum. Başkası nasıl ulaşıyor da konuşuyor? Kim buldu da konuştu, nasıl ulaştılar?" dedi.