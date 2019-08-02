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Oğlunun doğum gününü Kur'an Kursu öğrencileriyle kutladı

Zonguldak'ta yaşayan Nihal Taşçı, ABD'de bulunan oğlunun doğumgününü Kur'an Kursu öğrencileriyle kutladı.

02.08.2019 18:14 Oğlunun doğum gününü Kur'an Kursu öğrencileriyle kutladı
Zonguldak'ta yaşayan Nihal Taşçı, ABD'de bulunan oğlunun doğumgününü Kur'an Kursu öğrencileriyle kutladı.

Zonguldak'ta yaşayan Nihal Taşçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenim gören oğlu Berkay Sevinc'in doğum gününü Asma Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte kutladı. Oğlunun özlemini öğrencilerle gideren anne Nihal Taşçı, Türk Bayraklı pastayı Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte kesti.

Öğrenciler için pasta ve börek ikramında bulunan anne Nihal Taşçı, günün anısına fotoğraflar çekerek ABD'deki oğluna yolladı. Duygusal anların yaşandığı doğum günü kutlamasında minik öğrenciler anne Nihal Taşçı'nın oğluna olan özlemini sarılarak giderdi. - ZONGULDAK

Amerika Birleşik Devletleri, Zonguldak, Anne, Yaşam

Kaynak: İHA

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