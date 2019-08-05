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Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada linç edildi

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada linç edildi.

05.08.2019 15:26 Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada linç edildi

Geçtiğimiz ay moda danışmanı sevgilisi Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Çocuklarına olan düşkünlüğü paylaşımlarına da yansıyan Çilingiroğlu'nun son paylaşımı ise takipçilerinin hoşuna gitmedi.

PAYLAŞIMIYLA LİNÇ EDİLDİ

Feraye Tanyolaç'tan bir erkek çocuğu babası olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta linç edildi.

ELİNE SİLAH VERİP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

OğluHüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımında oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.

PAYLAŞIMINI KISA SÜREDE SİLDİ

Instagram hesabından oğlunun bu fotoğrafını paylaşan Kaya Çilingiroğlu, kısa sürede gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.


Kaya Çilingiroğlu, Magazin

YORUMLAR (2)
PAŞALI: İzmir İstanbul Otoyolu 8, 5 saatten 3, 5 saate düştü ama gidiş dönüş parası 512, 00 TL düşmedi nedense. Maddiyattan dolayı fazla kullanan sürücü olmaz
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6.FİLO: Racon dilinde, ''her türlü atarım var'' akıllı olun mesajını veriyor Kaya Bey. . Mermisi fazla olan kazanır Kaya bey. .
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