Oğlunun gölete düştüğünü sanan baba boğuldu, oğlu oyun oynarken bulundu

Oğlunun gölete düştüğünü sanan baba boğuldu, oğlu oyun oynarken bulunduADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, bahçesini sularken oğlu Abdulkadir'in (5) kaybolduğunu fark eden Yasin Güzelel (34), gölette boğulduğunu düşünerek suya girdi.

18.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:50
Oğlunun gölete düştüğünü sanan baba boğuldu, oğlu oyun oynarken bulundu
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, bahçesini sularken oğlu Abdulkadir'in (5) kaybolduğunu fark eden Yasin Güzelel (34), gölette boğulduğunu düşünerek suya girdi. Yasin Güzelel gölette boğuldu, Abdulkadir'in ise park halindeki otomobilin içinde oyun oynadığı ortaya çıktı.
Olay, öğleden sonra Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Güzelel, bahçe sularken oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu fark etti. Yakınlarıyla birlikte çevrede arama yapan Güzelel, oğlunun gölette düşüp boğulduğunu sanarak suya girdi. Bir süre sonra Yasin Güzelel gözden kaybolunca yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Gelen sualtı polisi, gölette Güzelel'i ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede Yasin Güzelel'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu Abdulkadir Güzelel'in de park halindeki otomobilin içinde olduğu ortaya çıktı. Abdulkadir'in otomobile oyun oynamak için girdiği öğrenildi.
Güzelel'in cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunun gölete düştüğünü sanan baba boğuldu, oğlu oyun oynarken bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tufanbeyli, Adana, Güncel, Haber

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