Haberler » Politika » Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu - Haberler

Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu

2017 yılında oğlunun intiharıyla sarsılan eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Yılmaz'ın torununa Mesut Kaan ismi verildi.

24.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:02

Yaklaşık 2 yıl önce oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intiharıyla sarsılan eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu.

MESUT KAAN İSMİNİ VERDİ

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugün kaleme aldığı "Bu kez erkek dedesi oldu" başlıklı yazısında Mesut Yılmaz'ın torununa "Mesut Kaan" isminin verildiğini belirtti.

Bülent Cankurt şunları yazdı: "Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu. 2013'te oğulları Hasan ile evlenen ve Eylül 2016'ta kendilerine ilk torun mutluluğu yaşatan gelinleri Ceren Hanım, Berna-Mesut Yılmaz çiftine bir kez daha torun sevinci yaşattı.

Kızları Berna Ceylin'in ardından, arayı çok açmadan bir kez daha anne-baba olmak isteyen Ceren-Hasan Yılmaz çiftine, Allah bu kez de bir erkek nasip etmiş. Çift, oğullarına Mesut Kaan ismini vermiş. İlk göz ağrısı torunu Berna Ceylin, Mesut Yılmaz'ın en büyük uğraşı ve eğlencesiydi. Gününün büyük bölümünü Ceylin Yılmaz ile geçiren Mesut Bey'e yeni bir meşgale daha gelmiş oldu."

OĞLU 2017'DE İNTİHAR ETMİŞTİ

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz, 2017 yılında intihar etmişti. Yılmaz'ın cansız bedeni, Beykoz'daki evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu.

O günlerde eşinin tedavisi için ABD'de bulunan Mesut Yılmaz, acı haberi burada almıştı.

Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu

Bülent Cankurt, Mesut Yılmaz, Bora Füzesi, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

13:15   Elektron mikroskobuyla dünyanın en küçük evini inşa etti - Haberler
13:14   Taliban güvenlik noktasına saldırdı: 15 ölü - Haberler
13:13   Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Haberler
13:12   Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü... - Haberler
13:09   Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
12:46   Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu - Haberler
12:44   Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi - Haberler
12:10   İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı - Haberler
12:05   AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var - Haberler
24.12.2019 13:25:26