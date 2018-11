Oğlunun Kazada Öldüğü Yola İlk Kez Gelen Annenin Acı Feryadı

27 Kasım 2018 Salı 15:57



Antalya'da 24 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden annenin yaklaşık 5 ay sonra geldiği olay yerinde feryatları yürekleri dağladı. Oğluna çarpan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepkili olan anne, elinde oğlunun resmi ve gömleğiyle kazanın gerçekleştiği yola yaklaşamadı. Gözyaşları içerisinde yolun yakınındaki parka oturan anne oğlunun hayattayken sadece bir kez giydiği gömleği gömleği koklayarak, "Her gün bu gömlekle uyuyorum ve kokluyorum. Kuzumun kokusunu arıyorum" dedi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 8 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında 24 yaşındaki aşçı Engin Ustali ile arkadaşı, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde otobüsten inip Lara'ya gitmek için yolun karşısına doğru yürümeye başladı. İddiaya göre yolun ortasına gelen iki arkadaşa H.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ustali ve yanındaki arkadaşını ilk önce özel bir hastaneye kaldırdı.Ustali, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.Anne olay yerine gelemediAnne Nuray Ustali ise oğlunun hayatını kaybettiği olay bölgesine yaklaşık 5 ay sonra ilk kez geldi. Kazanın gerçekleştiği yola yaklaşamayan anne, yakın bölgedeki bir parkta uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun resmine ve hayattayken sadece bir kez giydiği gömleğe sarılan acılı anne, kaza sonrası karşı tarafın baş sağlığına gelmediğine sitem etti. Anne Ustali ayrıca, kazada karşı tarafın serbest bırakılmasına ve uzun süredir iddianame hazırlanmayıp kazayla ilgili davanın başlamamasına tepki gösterdi. "4 buçuk aydır mezarlığa gidiyorum" diyen anne Ustali, "Çocuğumla konuşuyorum. Ben ilaçlarla ayakta kalıyorum. Ben adalet istiyorum. Başsağlığı bile dilemediler. Yavrumu kaybettiler. Kaybettim fidanımı. Melekti benim oğlum. Anneye babaya düşkün evlattı. Çok iyi çocuktu. Benim günüm yok, her gün oğlumun yanındayım" diyerek feryat etti."O otobüse binemiyorum"4 buçuk aydır mahkemenin görülmediğini ileri süren anne Ustali, oğlunun kaza öncesi bindiği otobüs ve güzergahına binemediğini dile getirdi. Ustali, "Ben ilk kez bugün geldim. Gelemiyordum, otobüse bindiğimde bu taraftan geçemiyordum. Onun bindiği CV 17 otobüsüne binemiyorum. Buraya gelemiyorum. Benim kuzumdu, yavrumdu benim o. 'Annem' derdi bana. Engin'im, yavrum. Benim içim yanıyor. Ben gömleğini kokluyorum. Her gün bu gömlekle uyuyorum. O bir kere giydi ben bununla uyuyorum. Kuzumun kokusunu arıyorum" ifadelerini kullandı."'İddianame hazırlanmasını bekliyoruz' deniliyor"Engin Ustali'ye çarpan sürücünün ilk andan beri serbest olduğunu kaydeden ağabey Emin Ustali ise kazanın üzerinden 138 gün geçtiğini belirtti. Hala kazayla ilgili iddianamenin düzenlenerek yargı karşısına çıkarılmadığını dile getiren Ustali şöyle konuştu:"Her bireyin başına gelebilecek bir olay. Herkese adil işleyen olay bize niye işlemedi. Delilleri kendi mücadelemle topladım. Ben kendim çözümleyerek seslere ulaştım. Olayı gören şahıs olayı anlatıyor. Büyük bir delil. Aracın camı patlamış. Aracın dosyada fotoğrafı yok. Hastanede garip olaylar oldu. Şüpheli şahıslar geldi. Feryat figan şeyler dediler. Onları araştırınca kızı ve eşi olduğunu öğrendim. Karakolda beyefendiye köfte servisi yapılmış. İkramlar olmuş. Ben sıradan vatandaş adalet anlayışını bu kişiye de uygulanmasını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Bizden sonra olaylar oldu. Ölümlü kazalar oldu, 2. duruşmalar görülmeye başlandı. Bizde yargılama aşamasına geçilmiyor. Herhangi bir şey söylenmiyor. 'İddianame hazırlanmasını bekliyoruz' deniliyor.""Kan izleri hala duruyor"Kan izlerinin hala olay yerinde durduğunu dile getiren Ustali, "Asfaltın orada. Kolunda kopma derecesinde yaralanmalar oldu. Litrelerce kan olduğunu söylediler. Büyük bir parçası ileriye düşmüş. Şiddetli bir çarpma var" ifadesini kullandı.Güvenlik kamerasına yansıdıÖte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar, halk otobüsünün güvenlik kameralarına kısa süre de olsa yansıdı. Kaza sonrası vatandaşların yola koştuğu görülürken, hayatını kaybeden Engin Ustali ile arkadaşının yolda yatar vaziyette olduğu ve vatandaşların yardım etmeye çalıştığı gözlendi. - ANTALYA