30.06.2019 15:45
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Oğlunun kullandığı motosikletten düştü

Oğlunun kullandığı motosikletten düştü

Bursa'da yaşlı kadın, virajı dönerken oğlunun kullandığı motosikletten düşerek yaralandı.

Bursa 'da yaşlı kadın, virajı dönerken oğlunun kullandığı motosikletten düşerek yaralandı.

Olay, Bursa 'nın İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki annesi F.A.'yı arkasına oturtturan Muharrem A., 16 KAE 97 plakalı motosikletiyle köprülü kavşaktan dönmek istedi. Virajı döndükleri sırada oğlunun kullandığı motosikletten düşen yaşlı kadın, kanlar içerisinde kaldı. Kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Ankara , İnegöl , Bursa , 3. Sayfa

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