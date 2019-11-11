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Oğlunun mutlu gününde trafik kazasında ölen anne toprağa verildi

İstanbul Başakşehir'de oğlunun nikahına yetişmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren iki çocuk annesi Ayşe Gülen Özkan'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

11.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:54
Başakşehir'de oğlunun nikahına yetişmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren iki çocuk annesi Ayşe Gülen Özkan'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.
Cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyüne getirilen anne Özkan (50) için Kirazlık köyü Armutlu Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.
Törende, Özkan'ın eşi Ali Özkan ile nikahına yetişmeye çalıştığı oğlu Ömer Akın Özkan taziyeleri kabul etti.
Özkan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninde Ayşe Gülen Özkan'ın eşi ve oğlunu yakınları teskin etti.
Cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Torul Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ve köylüler katıldı.
İstanbul Başakşehir'de dün oğlunun Bayrampaşa'da kıyılacak nikahına yetişmeye çalışan anne Ayşe Gülen Özkan'ın da içinde bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada anne Özkan hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı.
Oğlunun mutlu gününde trafik kazasında ölen anne toprağa verildi

İstanbul, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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