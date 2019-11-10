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Oğlunun nikah törenine giden anne kazada hayatını kaybetti

Oğlunun nikah törenine giden anne kazada hayatını kaybetti Arnavtuköy iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralıİSTANBUL - Arnavutköy'de bir aile oğullarının nikahını gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

10.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:03
Oğlunun nikah törenine giden anne kazada hayatını kaybetti
Arnavtuköy iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
İSTANBUL - 'de bir aile oğullarının nikahını gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy- Habibler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğullarının düğünü için Gümüşhane'den gelen aile yakınları Bayrampaşa'da bulunan nikah salonuna gitmek için 34 DG 5995 plakalı araçla yola çıktı. Nikaha yetişmeye çalışan aile, hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonetle kafa kafaya çapıştı. Çarpışma sonrasında defalarca takla atan aracın içinde bulunan 5 kişi sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından damadın annesi Ayşe Gülen Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araç içerisinden çıkartılan 4 kişi ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Oğlunun nikah törenine giden anne kazada hayatını kaybetti

Arnavutköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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