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Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti

Arnavutköy'de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada hatalı sollama yapan kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, damadın annesi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

10.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:18

'de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olay, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy-Habibler yolunda meydana geldi. Oğullarının düğünü için Gümüşhane'den gelen aile yakınları 'da bulunan nikah salonuna gitmek için 34 DG 5995 plakalı araçla yola çıktı. Nikaha yetişmeye çalışan aile, hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonetle kafa kafaya çapıştı. Çarpışma sonrasında defalarca takla atan aracın içinde bulunan 5 kişi sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından damadın annesi Ayşe Gülen Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araç içerisinden çıkartılan 4 kişi ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti

Bayrampaşa, Arnavutköy, Güncel

Kaynak: İHA


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