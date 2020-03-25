Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı - Magazin

Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı

Yenişehirli gazeteci yazar ve fotoğraf sanatçısı Gürhan Adana'nın oğlu Gürkan Adana, Tayyibe Yongacı ile hayatını birleştirdi.

25.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:44
Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı
Yenişehirli gazeteci yazar ve fotoğraf sanatçısı Gürhan Adana'nın oğlu Gürkan Adana, Tayyibe Yongacı ile hayatını birleştirdi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki törende gençlerin nikahını Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın kıydı.

Başkan Aydın, tören başlarken Gürhan Adana'dan nikah fotoğraflarını kendisinin çekmesini istedi. Adana da, her zaman yanında taşıdığı makinesini çıkararak, oğlu ve gelininin nikah törenini fotoğrafladı. Gürhan Adana'nın 40 yıla yakın süredir gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin özellikle kültür ve sanat dünyasına önemli katkılarını bulunduğunu belirten Başkan Aydın, "Gazeteciliğinin yanı sıra yazdığı romanlarda elde ettiği başarılarla da adından söz ettiren Gürhan Adana, aynı zamanda fotoğraf sanatında da önemli bir yere geldi. Böylesi anlamlı günü belgeleyen fotoğrafları da kendisinin çekmesini istedim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gürhan Adana, Aydın, Adana, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü rapçi ilk albümü için yaptığı fedakarlıkla alkış topladı Magazin
Ünlü rapçi ilk albümü için yaptığı fedakarlıkla alkış topladı
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı Magazin
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Magazin
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Asteriks ve Oburiks’in efsane ismi evinde ölü bulundu Magazin
Asteriks ve Oburiks'in efsane ismi evinde ölü bulundu
Apar topar hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdı! İşte sonucu Magazin
Apar topar hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdı! İşte sonucu
Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan isim, Survivor’dan elendi Magazin
Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan isim, Survivor'dan elendi
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı Magazin
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80’lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü Magazin
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü

Son Dakika Magazin Haberleri

15:15: 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi - Magazin 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli yıllık %7,5 faizle kredi sunacak - Ekonomi 14:01: Hastaneye koşan Serdar Ortaç'tan koronavirüs açıklaması - Magazin 14:01: Ünlülerin 'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek paylaştığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu - Magazin 14:01: Genç şarkıcı Hakan Kalgıdım derin hikayesini gözler önüne serdi - Magazin 14:01: Koronavirüs hakkında yanlış bilinen o gerçek ortaya çıktı - Magazin 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:26: Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı - Magazin 14:49: Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım - Magazin 11:03: Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu - Magazin 10:25: TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı - Magazin