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Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya'da bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu.

19.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:48
'da bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki C.K, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, C.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Trafik kazasında yaralandığını sandığı oğlunun hayatını kaybettiğini morgda öğrenen anne Nurcan K. gözyaşlarına hakim olamadı.
Anneyi, oğlunun arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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